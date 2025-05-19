Грузовик повис на «самом опасном» мосту в России. ВИДЕО

Грузовик повис на Витимском мосту, известном как «самый опасный» мост в России, соединяющим Бурятию и Забайкалье — видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что половина колес грузовика «Урал» висит в воздухе. Узкий мост не имеет ограждения, его полотно — в дырах. По словам автора, водителя спасло от падения наличие «кармана».

Мост через реку Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали. Длина моста — около 570 метров, ширина — примерно три метра, высота — 15 метров. Настил сделан из деревянных железнодорожных шпал.

С 2016 года проезд по нему запрещен решением местного суда. В народе мост называют «самым опасным в России».

Объект официально передали на баланс Муйского района Бурятии в 2024 году. Сейчас, по данным Минтранса республики, работают над его передачей в республиканскую собственность. После этого правительство начнет искать деньги на реконструкцию объекта.