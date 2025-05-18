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Названы лучшие продукты для спасения от голода при ядерной зиме

Источник:
PLOS One
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Городские огороды при глобальном катаклизме (ядерной войне, экстремальной пандемии или климатическом бедствии) смогут прокормить лишь до 20% населения, выяснили новозеландские ученые из Университета Отаго.

«В случае глобальной катастрофы, нарушающей торговые цепочки, население столкнется с необходимостью радикальной локализации производства продуктов питания», — рассказал изданию PLOS One доктор Мэтт Бойд.

Ученые подсчитали, что существующие в городских поселениях сельхозугодия обеспечат продовольствием лишь 20% жителей.

Для полного обеспечения продовольственной безопасности города среднего размера требуется как минимум 1140 гектаров сельхозугодий в пригородной зоне. Еще 110 гектаров необходимо для производства биотоплива, следует из расчетов исследователей.

Ученые также определили оптимальные культуры для разных сценариев кризиса. В обычных климатических условиях наиболее эффективным оказалось выращивание гороха, обеспечивающего максимальное количество белка и калорий при минимальных требованиях к земле.

В экстремальных условиях, таких как ядерная зима, лучшими вариантами становятся сахарная свекла и шпинат.

Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба

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Наука #Наука #Продукты
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