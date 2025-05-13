Трамп отправит своих посланников на переговоры России и Украины

Спецпосланники президента США по Ближнему Востоку и Украине Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины.

Келлог и Уиткофф планируют ограничиться наблюдением за переговорами, вмешиваться в сам процесс они не собираются, передает Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к Белому дому.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул 15 мая для переговоров. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Предложение возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая выдвинул президент России Владимир Путин. Зеленский в ответ заявил о готовности вести прямые переговоры с российским коллегой.