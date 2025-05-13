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Трамп отправит своих посланников на переговоры России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Фото: © пресс-служба президента РФ

Спецпосланники президента США по Ближнему Востоку и Украине Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины.

Келлог и Уиткофф планируют ограничиться наблюдением за переговорами, вмешиваться в сам процесс они не собираются, передает Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к Белому дому.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул 15 мая для переговоров. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Предложение возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая выдвинул президент России Владимир Путин. Зеленский в ответ заявил о готовности вести прямые переговоры с российским коллегой.

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Политика #Мир
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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.