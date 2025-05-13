Минфин России рассказал об ответе на «сокрушительные санкции»

Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров в случае «сокрушительных санкций», заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение.

«Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона», — приводит РБК слова Кику.

По его словам, торговый оборот между Россией и США сейчас находится на самом низком уровне с 1992 года и составляет 3,5 миллиарда в долларовом эквиваленте. Россия поставляет в США не подпадающие под санкции товары — в основном удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы.