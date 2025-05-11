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Врач предупредила о возможности появлении полиноза в любом возрасте

Источник:
«Известия»
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Аллергия на пыльцу может развиться в любом возрасте, предупредила врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

«Развитие аллергии, даже если ее раньше не было, возможно в любом возрасте. Чаще всего она возникает в детском или подростковом возрасте, но может быть впервые возникнуть и у взрослого», — рассказала Горнак в интервью «Известиям».

По ее словам, среди причин появления аллергии на пыльцу можно отметить генетическую предрасположенность, контакт с новыми аллергенами, изменения условий окружающей среды

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Аллергическая реакция на пыльцу проявляется различными симптомами, которые зависят от индивидуальных особенностей организма. «Среди наиболее частых — заложенность, выделения из носа, ощущение зуда в его полости, чихание, а также слезотечение, покраснение слизистых глаз и их зуд», — пояснила врач.

Для снижения рисков развития аллергии она посоветовала снижать время пребывания на улице. В помещении доктор рекомендовала не открывать окна, особенно днем, и по возможности применять специальные устройства для очищения воздуха.

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Жизнь #Здоровье
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