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Из чего делают домашние веники

Источник:
Sibnet.ru
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веники
Фото: Vladimer Shioshvili / CC BY-SA 2.0
Домашние веники вяжутся из удивительного материала — травянистого растения сорго из семейства злаков африканского происхождения. Оно идеально подходит для этого предмета быта.

Сорго — одно из древнейших культурных растений, выращиваемом человеком. Зародилось оно в Африке, где было одной из основных зерновых культур. Позднее его начали выращивать в регионах с более суровым климатом. В XIX веке сорго добралось для России.

Из сорго делают сахар (сахарное сорго) и зерно, используемое в пищевой промышленности и в птицеводстве (зерновое сорго). Специальные сорта (веничное сорго) идут на производство веников.

Для изготовления веников используются только созревшие ветки сорго, которые представляют собой метелки. Самые качественные изделия получаются из подсыхающих на корню стеблей. Они имеют красноватый цвет и красные или коричневые зернышки.

В СССР был принят отраслевой стандарт, согласно которому для изготовления веников следовало использовать только сухие стебли растений сорго. Этого стандарта придерживаются и в России.

Как выбрать и пользоваться

Веник из сорго обладает рядом преимуществ. Он прекрасно подходит для оперативной уборки. В отличие от пылесоса его не нежно собирать и подключать. Веником удобно мести под кроватями и креслами, куда не пролезет длинная ручка щетки.

Старый добрый веник подходит для любого напольного покрытия. Тоненькие прутики качественно чистят пространство между покрытием или под плинтусами. При правильном обращении — он может прослужить несколько лет. Ну и, наконец, это абсолютно экологичный продукт.

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При выборе веника из сорго нужно обратить внимание на качество материала. Прутья должны быть прочными и упругими, вязка — плотной. Перед покупкой стоит оценить веник в руках: не разваливается ли он, и не вылетают ли из него прутья.

Опытные хозяйки советуют перед применением запарить новый веник в кипятке. Нужно вскипятить воду в ведре и добавить туда поваренной соли (одна столовая ложка на литр воды). Затем снять ведро с плиты и погрузить в него веник на 2-3 часа. Это сделает ветки мягкими и гибкими, что увеличит срок службы.


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Жизнь #Интересно #Быт
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mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония