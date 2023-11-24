Самый массовый бетонный «забор в ромбик» стал символом российской архитектуры, узнаваемым во всем мире. Как появился этот забор, почему производится до сих пор и почему стал популярной темой сувениров и домашних интерьеров?

«Я бы назвала это надгробной плитой над Советским Союзом… Это не символ могущества страны, это символ ее падения», — считает историк архитектуры, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. С другой стороны, по ее мнению, это очень удачное изобретение в плане практической эксплуатации и доступности. Чем и объясняется его успех.

История создания

«Забор в ромбик» называется ПО-2 (плита ограды номер два). Разработан по госзаданию, согласно которому требовалось типовое ограждение для массового производства и использования в разных климатических условиях.

Забор максимально прост в производстве и установке, прочен и долговечен, что и требовало задание, и в итоге обеспечило его массовое применение.

На заводах в опалубку укладывается арматурная сетка, заливается бетоном, вибрируется на вибростоле (чтобы бетон лучше лег), выдерживается какое-то время, пока бетон не наберет прочность, и готовая плита (секция забора) вынимается из опалубки.

Для установки бетонные секции вставляются «ножками» в бетонные опоры-стаканы, предварительно размещенные на земле.

В 1974 году автор забора московский архитектор Борис Лахман получил за ПО-2 бронзовую медаль ВДНХ и небольшую премию — 50 рублей (примерно третью часть месячной зарплаты строительного рабочего).

«Он (Лахман) в 19881 году уехал в Соединенные Штаты, стал там довольно успешным архитектором, но несмотря на все его американские успехи, в историю архитектуры он войдет как автор вот этого забора», — сказала Лихачева документальному проекту «Советский дизайн».

«Я знаю, что он не очень доволен тем, что все его вспоминают в контексте этого забора. И скорее всего, у него есть гораздо более классные вещи… Но забор остался нам, становится все популярнее и похоже, что Борису Лахману не отделаться никак от этого забора», — прокомментировал дизайнер Александр Долгих.

По сегодняшний день заводами ЖБИ по всей стране произведено более миллиарда плит забора ПО-2 и их производство продолжается.

Плиты забора ПО-2 (серия ИЖ 31-77) изготавливаются высотой 3 метра, длиной — 2,5 метра, шириной — 15 сантиметров, весом 1420 килограммов.

Почему ромбики

Рельефный рисунок требовался, чтобы поверхность забора не смотрелась слишком монотонной. Кроме того, рельеф лучше очищается дождем от пыли и грязи, чем плоская поверхность.

Лахман предложил несколько вариантов рельефного рисунка. Ему самому больше нравилась имитация кирпичной кладки. Но выбран и утвержден был рельеф с ромбиками.

Этот рельеф — разновидность бриллиантового руста, вида архитектурного украшения фасадов четырехгранными пирамидками. Пришел в русскую архитектуру еще в XV веке из Италии.

Фасад церкви в итальянском Неаполе Фото : Denghi

Бриллиантовый руст активно использовался в архитектуре XIX века, которая стремилась подражать ренессансу. Позже советские архитекторы использовали бриллиантовый руст в сталинскую эпоху, когда при проектировании зданий в неоклассическом направлении были поиски элементов классики, ренессанса и древнего Рима.

Историк архитектуры и инженерного искусства Айрат Багаутдинов назвал неожиданным появление бриллиантового руста на массовом индустриальном заборе. С другой стороны, он отметил, что в этот период (1970-е) развивался поп-арт, когда в искусстве смешивалось высокое и низкое.

«То что автор применил бриллиантовый руст в таком неожиданном и технологичном элементе как панель ограждения, мне кажется достаточно остроумным», — сказал эксперт.

Забор ПО-2 продолжают производить

«Вырастает поколение людей, для которых эти панели не несут никакой негативной коннотации, негативного смысла. Я думаю, что люди, освободившиеся от травм, смотрят на это как на прикольную вещь. Поэтому ее воспроизводят», — считает историк архитектуры Багаутдинов.

«Это икона советского дизайна. Сейчас мы начинаем на это все обращать внимание, на дизайн, который нам достался по наследству. И забор — это одна из самых приятных эстетически конструкций, которую можно воспроизводить в новых форматах. Довольно универсально выглядит, не кричащий, универсальный дизайн», — сказал в фильме «Советский дизайн» дизайнер Долгих.

«Панельки и бетонные заборы были и до сих пор остаются одинаковыми на всей территории России. Это, конечно, тоска, безысходность. Но это и скрепа посильнее православия. В любом случае, кажется, ничего более искреннего и правдивого, чем эта вот интонация русской тоски, государственные идеологи за последние 20 лет не предложили», — прокомментировал Долгих Афиша Daily.

«Это удачная штука с точки зрения эксплуатации. Если вам вдруг захочется обнести свой дачный участок вот таким забором, вы это можете сделать довольно легко и дешево», — отметила Лихачева.

Не только забор

Бетонный забор ПО-2 сегодня не только ограждения. Это еще и ковры, обои и стеновые панели с бриллиантовым рустом, канцелярские подставки, цветочные горшки, перстни, подвески и множество сувениров.

Долгих объясняет популярность мотивов угрюмого бетонного забора тем, что эта «наша» тема. Каждый житель России видел забор ПО-2 много раз, он стал понятным кодом, вошел в пространство общей памяти.

Глядя на сам забор, человек не испытывает радости. Однако если изменить контекст, и поместить знакомый мотив в другие предметы — украшения, сувениры, домашний или офисный интерьер — его вид вызывает улыбку вперемешку с ностальгией и другими важными для человека эмоциями.

«Мне нравится, что российские дизайнеры начали прорабатывать эту тему. Думаю, это должно помочь населению наконец переварить всю заборно-панельную эстетику. И полюбить Россию както по-новому, по-своему», — заключил дизайнер.