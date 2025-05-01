Расчет утилизационного сбора для автомобилей, импортируемых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), меняется с 1 мая 2025 года. Это приведет к повышению цен на машины, особенно на европейские премиум-марки — BMW, Mercedes, Audi и другие.

Минпромторг изменил формулу расчета утильсбора за транспорт, который ввозят по «серым» схемам преимущественно из Казахстана, Киргизии и Беларуси. Раньше сумма платежа зависела от цены покупки в стране ввоза, а теперь она будет привязана к средней рыночной стоимости аналогичных машин в России.

Новая формула расчета следующая: базовая ставка коммерческого утильсбора плюс разница между ценой машины в ЕАЭС и в Перечне Минпромторга, умноженная на коэффициент 0,5.

Министерство в ближайшее время представит перечень марок автомобилей с указанием средних цен на них, в зависимости от возраста. Данные будут обновляться ежеквартально. Если транспортного средства нет в перечне (редкие или премиальные модели, чаще всего гибридные или электрические), то сумма утильсбора вырастет в три раза.

Нововведение касается только юридических лиц и тех, кто ввозит машины для последующей продажи. Физические лица, ввозящие авто для личного пользования без перепродажи в течение года, продолжат платить по льготным ставкам: 3,4 тысяч рублей для новых машин с двигателем до 3 литров и 5,2 тысячи рублей для машин старше трех лет.

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«Массовые автомобили, которые поставляют китайцы, в результате этого решения не подорожают, потому что их это не затрагивает. Это затрагивает исключительно европейские модели, которые приезжают через Белоруссию в целях оптимизации.

Соответственно, к их стоимости можно будет смело добавлять от 1,2 миллиона до 3 миллионов рублей», — прокомментировал «Парламентской газете» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По оценке управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, прайсы на автомобили из Европы увеличатся примерно на 20–25%. Премиум-сегмент: Mercedes-Benz G-Класса, Range Rover, Lexus — может прибавить еще больше, сказал он Autonews.

ЕАЭС — международная организация, нацеленная на региональную экономическую интеграцию. В союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.