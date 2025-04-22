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Глава АвтоВАЗа призвал расследовать низкие цены «китайцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Чрезвычайно низкую стоимость китайских машин нужно расследовать, поскольку демпинг вредит российскому автопрому, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Kaiyi будут продаваться по 1,3 миллиона — это примерно как Iskra. Получается, китайский автопром угнетает продажи не только наших высоколокализованных отечественных автомобилей как Largus и Vesta, я уж не говорю про Aura», — цитирует Autonews Соколова.

По мнению главы АвтоВАЗа, это «беспрецедентный демпинг», и такое надо расследовать.

Соколов подтвердил, что китайский автопром будет влиять в том числе на объемы производства Lada Iskra.

«Даже на открытом рынке проводятся антидемпинговые расследования. Я имею в виду рынки Америки, Европы», — напомнил президент, посетовав, что на такие расследования уходят месяцы и даже годы — таковы правила.

Производство новой модели Lada Iskra началось 19 апреля. Автомобиль расположится в продуктовой линейке между Granta и Vesta. Цена будет начинаться от 1,2 миллиона рублей.

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