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Чем рассрочка отличается от микрозайма

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты «Роскачества» рассказали, чем рассрочка отличается от микрозаймов, в чем их плюсы и минусы и где тут «подводные» камни.

После ужесточения кредитной политики россиянам, особенно молодым, становится все сложнее получить кредит. При нехватке собственных средств остаются две альтернативы – микрозаймы и оплата долями, которая становится все более распространенной в маркетплейсах и интернет-магазинах.

Как работает

Оплата частями (долями, сплит) — способ приобретения товаров или услуг с оплатой равными долями (сплитами) без негативных последствий в виде переплат. Этот метод известен как BNPL (Buy now pay later — «Купи сейчас, плати позже»).

Суть такого подхода заключается в том, что стоимость товара делится на несколько равных платежей, чаще всего на четыре. При совершении покупки клиент оплачивает лишь первую часть, в то время как остальные суммируются и автоматически списываются с карты через регулярные промежутки — например, каждые две недели, пояснили эксперты.

Микрозаем — это небольшой краткосрочный кредит, который выдают микрофинансовые организации (МФО). Максимальная процентная ставка в таких организациях составляет 0,8% в день, или 292% годовых.

Какова переплата

При соблюдении основных условий сервиса оплаты частями — полной оплаты товара в течение двух месяцев — не будет переплаты и начисления процентов. Сервисы стараются включить комиссии не покупателю, а продавцу. Но так происходит не всегда, иногда комиссию придется платить и покупателю, рассказали в Роскачестве.

Комиссии за пользование сервисом могут появиться, если платежи растянуты на срок от 4 до 12 месяцев. При этом есть сервисы, которые все же закладывают в стоимость товара переплаты без возможности выбора со стороны покупателя.

Оплата частями выгоднее, если:
  • Вы покупаете что-то на маркетплейсах или в онлайн-магазинах
  • Сможете погасить рассрочку в срок до 4 недель
Микрозаем выгоднее, если:
  • Вам нужны наличные
  • Вы берете заем на небольшую сумму на срок до 10 дней

Для микрозаймов проценты начисляются сразу (0,8% в день), но на небольшие суммы будут действовать другие условия. Так, при займе до 10 000 рублей на срок до 15 дней общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки) и платежей за дополнительные услуги не должна превышать 1500 рублей, или 15% от суммы займа.

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