Россияне с 1 марта 2025 года получили возможность запрещать банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты на свое имя. Как работает самозапрет на кредиты, зачем он нужен и как его оформить?



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За первых два дня работы самозапрета на кредиты его оформили уже 1,7 миллиона россиян, сообщило Министерство цифрового развития России. Средний возраст заявителя — 53 года.

Вдвое больше людей проявили интерес к этой услуге на портале «Госуслуги». Слово «самозапрет» возглавило топ запросов роботу Максу. Он дал уже 3,4 миллиона консультаций о добровольном запрете на кредитование.

Зачем нужен самозапрет

Цель услуги — защита от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. Такая мера защитит наиболее подверженных влиянию гражданам, например, пожилых людей, отметил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Самозапрет также поможет страдающим шопоголизмом, когда люди испытывают непреодолимое желание покупать все подряд, а также тем, кто не соблюдает цифровую гигиену — игнорирует рекомендации по использованию банковских приложений, посещает сомнительные сайты и оставляет на них личные данные.

Как работает

После оформления самозапрета на кредиты отметка об этом появляется в кредитной истории. Она видна банкам и МФО. «При наличии запрета кредитор должен отказать гражданину в заключении с ним договора потребительского займа», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, если банки или микрофинансовые организации по ошибке оформят кредиты на имя человека, заранее установившего самозапрет, то будут сами выплачивать себе этот долг.

Самозапреты касаются потребительских кредитов и не распространяются на ипотечные, образовательные и автокредиты.

Как оформить

Самозапрет оформляется бесплатно. Нужно зайти на портал «Госуслуги» через подтвержденную учетную запись. Затем выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита».

Услуга дает возможность выбора формы запрета. Можно установить полный запрет. Или ограничить выдачу займов только для МФО, при этом банки по-прежнему смогут выдавать кредиты. Или настроить запрет лишь для заявок, которые подаются онлайн, а в офисах останется возможность оформить кредитный договор без ограничений.

После подачи заявки в личный кабинет на «Госуслугах» придет уведомление. В нем будут указаны условия самозапрета и точная дата, когда он вступает в силу. Как правило, ограничение начинает работать уже на следующий день.

С 1 сентября 2025 года установить самозапрет станет возможно в любом многофункциональном центре (МФЦ). Некоторые МФЦ начнут предлагать эту услугу раньше.

Как отменить

Самозапрет на кредиты можно отменить в любой момент, оставив заявку через «Госуслуги». Он перестанет действовать через два дня — отсрочка дается, чтобы было время хорошенько обдумать свое решение.

Заявление об отмене запрета придется заверить усиленной электронной подписью. Она быстро и бесплатно оформляется в приложении «Госключ».

Отменять и снова устанавливать запрет разрешается бесплатно сколько угодно раз.