Минздрав рассмотрит идею о стоп‑знаках для вредных продуктов

Минздрав России рассмотрит инициативу с введением маркировки специальными обозначениями на вредной продукции питания, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе — в рамках регламентных процедур», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он отметил, что сейчас многие магазины самостоятельно формируют полки здорового питания, на которых присутствуют продукты с правильной энергетической ценностью.

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение министру здравоохранения, в котором предлагает ввести систему стоп-знаков для обозначения продуктов питания, вредных для здоровья.

По ее словам, такая мера может помочь в решении сокращения больных сахарным диабетом, который в том числе может быть вызван неправильным питанием.