Майские праздники в 2025 году состоят из восьми дней. Но не подряд, будет две коротких рабочих недели и два периода длинных выходных по четыре дня.

Май начнется с четырехдневных каникул. Перед этим будет короткая рабочая неделя с понедельника по среду (28-30 апреля).

Дни отдыха в честь Праздника Весны и Труда — с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая.

Аналогичный график сохранится и на следующей неделе: три дня работы и длинные выходные с четверга по воскресенье, с 8 по 11 мая.

Длинные выходные стали возможны благодаря переносам. Так, 2 мая стало нерабочим за счет переноса выходного дня с субботы 4 января.

День Победы (9 мая) выпал на пятницу. Четверг, 8 мая, стал нерабочим за счет переноса с воскресенья, 23 февраля.

Среда, 30 апреля, будет сокращенным на час рабочим днем, потому что 1 мая — праздник. При этом 7 мая сокращенным рабочим днем не является: 8 мая — обычный выходной, а не праздничный.

Кто будет работать в майские праздники

Отдыхать в праздники не будут граждане, работающие по сменному графику: например, 2/2 или 3/3.

Также работу продолжают сотрудники СМИ, аптек, непрерывно действующих предприятий, магазинов и экстренных служб (МЧС, скорой помощи, полиции и так далее).

Особое расписание выходных — у школьников и студентов, и соответственно, учителей и преподавателей, у которых установлен шестидневный учебный график.

Длинных блоков из четырех дней подряд не будет — между выходными сохраняются учебные дни. Выходными станут 1, 4, 8, 9 и 11 мая (четверг, воскресенье, четверг, пятница и воскресенье соответственно).