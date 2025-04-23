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Федеральный режим ЧС ввели в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Режим ЧС федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за сильных лесных пожаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По оперативным данным, на территории региона зафиксировано 45 лесных пожаров общей площадью 192 тысячи гектаров. Локализован только один очаг — на площади 500 гектаров. В тушении пожаров задействованы 1365 человек и 123 единицы техники.

По прогнозу Росгидрометцентра, в Забайкалье в ближайшие дни ожидается сильный ветер. В регион направят два ведомственных борта Ил-76 и сто специалистов МЧС из Красноярского и Хабаровского краев.

Ранее в Забайкалье ограничили передвижение граждан из-за лесных пожаров и обязали согласовывать выезд из населенных пунктов с муниципальными властями. Они будут фиксировать маршрут следования и время отъезда и прибытия.

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ЧП #Стихии #Забайкалье
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