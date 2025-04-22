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Новосибирские ученые создали дрона‑доставщика

Источник:
Sibnet.ru
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Дрон-доставщик, созданный в Новосибирском госуниверситете
Фото: © пресс-служба НГУ

Ученые Новосибирского госуниверситета создали новую модель дрона, который сможет доставлять грузы в труднодоступные районы, сообщила пресс-служба вуза.

Во время тестового полета в Новосибирской области дрон успешно преодолел расстояние в 4,5 километра через реку Обь и перевез лекарства. На это ему потребовалось пять минут. 

Сейчас вес товара, который способен перевезти беспилотник, составляет 500 граммов. Может эксплуатироваться в любых погодных условиях, кроме ливневых дождей и сильного ветра.

Дрон-доставщик сконструирован в НГУ: разработчики самостоятельно проектируют и распечатывают детали аппарата на 3D-принтере. В БПЛА есть импортная электроника, но часть программного обеспечения — собственная разработка вуза. В ближайшее время в дрон планируют внедрить нейронные сети, что повысит точность определения местоположения и меньше зависеть от сигнала GPS.

«Наша техника должна быть максимально неприхотлива и исключительно умна, потому что ей нужно самой сообразить, найти и выбрать место, куда приземлиться», — отметил директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

К лету планируется произвести пилотную партию до пяти штук и запустить сервис по доставке в Нижнекаменском сельсовета Ордынского района. Летом здесь находится большое количество отдыхающих, которым доставка дроном позволит сэкономить время на приобретение товаров, а не переправляться на пароме на другой берег каждый раз, когда необходимо что-либо срочно купить

В планах разработчиков сделать полностью автономный дрон, который пролетит по маршруту, выполнит определенное действие и вернется в стартовую точку.

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Наука #Техника #Новосибирск
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