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Цены на свинину пошли в рост из‑за пикников

Источник:
Ura.ru
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Цены на мясо в ближайшие дни вырастут из-за окончания Великого православного поста и старта сезона пикников, сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

«Люди уже закупают продукты, чтобы в воскресенье, 20 апреля, открыть сезон пикников. Отмечу, что производители свинины в сезон высокого спроса не задирают цены. Если бы они делали большую надбавку для оптовых продаж, склады остались бы затоваренными. Стоимость растет в местах розничных продаж из-за наценок торговых сетей», — сказала Ura.ru Ковалев.

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По его словам эксперта, каждый год рынок наблюдает примерно одну и ту же динамику — пики взрывного спроса и рост потребительских цен на мясо приходится на новогодние каникулы и майские праздники. В течение первого квартала цены всегда идут вниз. В январе — из-за эффекта прошедших каникул и праздников. В феврале и марте — из-за традиций православного поста, когда люди ограничивают свой рацион.

Ковалев отметил, что в 2025 году цены на свинину будут расти медленнее инфляции, которая по прогнозу составит 7%. «Годовой рост цен на свинину в 2024 году официально составил 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это также ниже инфляции, которая была 9,5%», — уточнил эксперт.

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Экономика #Продукты #Еда
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