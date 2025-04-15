Юг России рискует потерять до 40% урожая фруктов

Заморозки могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев на юге России — в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и ряде других регионов, рассказали аграрии.

«Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40%. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100% урожая абрикосов», — заявила «Известиям» глава Союза садоводов России в республике Крым Татьяна Олейник.

По ее словам, заморозки оказались неожиданными и продолжались в республике практически неделю, при этом три-четыре дня подряд температура доходила до минус четырех градусов.

Больше всего от заморозков пострадали абрикосы, персики и черешня, отметила Олейник.

«Заморозки в нашем регионе очень серьезно повредили урожай плодовых деревьев. Все почки, которые успели распуститься, уже побило морозом. Это, в первую очередь, яблоня, вишня, груши. Поэтому потери будут не меньше, чем в Крыму», — пояснила руководитель Брянского регионального отделения Союза садоводов Ольга Бондарева.