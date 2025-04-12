Масштабный природный пожар потушили на Алтае

Пожарные ликвидировали масштабный природный пожар в Рубцовском районе Алтайского края, сообщило ГУ МЧС по региону в официальном телеграм-канале.

«Серьезный пожар ликвидирован в Рубцовском районе, между селом Зерно и Веселоярском. Угрозы населенным пунктам не допущено», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара превысила 3 тысячи квадратных метров. Также отмечалось, что в крае сложилась напряженная обстановка с пожарами из-за жаркой погоды и больших площадей прошлогоднего сухостоя.

С 11 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и населенных пунктах.