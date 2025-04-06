Ураган снес 35-метровую трубу котельной в Красноярском крае

Сильные порывы ветра в субботу обрушили 35-метровую трубу центральной котельной в красноярском селе Ермаковское, сообщила прокуратура региона.

«Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла остались больше 2 тысяч жителей, административные здания. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Ведутся работы по установке временной трубы, уточнили в прокуратуре.

Фото: © прокуратура Красноярского края

Шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду гулял по Сибири в субботу, 5 апреля. Стихия привела к отключениям электричества в Алтайском крае, Хакасии, Туве и Кемеровской области. В Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области ураган вызвал степные пожары.