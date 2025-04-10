Российские сериалы с острым сюжетом и интересной концовкой

Сериалов, которые захватывают внимание с первого эпизода, не так много. Еще меньше проектов с интересной концовкой. В подборке собраны только те, которые оставляют яркое впечатление.

«Трасса»

Детектив, 2024 год, 10 серий

В ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко

Где смотреть: Okko

В центре сюжета судья из Санкт-Петербурга Светлана с приемной дочерью Кирой. В свой день рождения девочка просит рассказать Светлану, кто ее настоящие родители, но та не спешит раскрывать правду. В итоге Кира сбегает из дома на поиски реальных родителей.

Параллельно в курортном городе 13-летняя девочка расстреливает свою спящую семью. Подростка отправляют в психиатрическую больницу, но она не идет на контакт со следствием и молчит о причинах своего поступка.

Фото: © кадр из сериала «Трасса»

Весь сериал строится на том, как Светлана ищет Киру в том самом курортном городе, откуда, как оказывается, родом героиня. Параллельно раскрывается история ее детства и жуткая давняя криминальная схема в маленьком городе.

«Нулевой пациент»

Драма, 2022 год, семь серий

В ролях: Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгений Стычкин

Где смотреть: «Кинопоиск», Иви

Сериал «Нулевой пациент» основан на реальных событиях, когда из-за медицинской ошибки 75 детей и несколько взрослых получили ВИЧ-инфекцию в детской больнице Калмыцкой АССР.

События в сериале развиваются в 1988 году параллельно в маленьком городе Элиста Калмыцкой АССР и в Москве. Молодой и честный врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Более опытные и взрослые коллеги не верят, что такое возможно.

Фото: © кадр из сериала «Нулевой пациент»

Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни.

В сериале герои сражаются за правду с системой государства, которая не готова признавать эпидемию. Им приходится делать выбор между правдой и удобной позицией.

«Подслушано в Рыбинске»

Комедия, 2024 год, восемь серий

В ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Юлия Хлынина

Где смотреть: Premier, Okko, START, Иви, Кинопоиск

Главный герой — журналист небольшой провинциальной газеты в Рыбинске Юра живет обычной жизнью с женой, часто выпивает, и пытается закрыть глаза на ее попытки уйти из семьи. Внезапно он теряет сознание и начинает видеть будущее, а точнее — убийства, которые должны случиться.

В попутке проверить свои видения он отправляется на место преступления, где убили актрису местного театра. Так он становится главным подозреваемым полиции и мишенью поклонника актрисы — молодого парня Ширмика.

Фото: © кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Когда Ширмик убеждается, что Юра невиновен и обладает ясновидением, то принуждает его искать настоящего убийцу актрисы. Параллельно герои расследуют другие преступления, которые внезапно становятся связанными друг с другом.

«Аутсорс»

Криминальная драма, 2025 год, восемь серий

В ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко

Где смотреть: Okko

«Аутсорс» стал одной из самых громких премьер начала 2025 года. События развиваются в 1996 году накануне принятия Россией моратория на смертную казнь.

По сюжету, на работу в тюрьме особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Он хладнокровен, умен, умеет расположить к себе и имеет крепкие убеждения. Быстро подружившись с сослуживцами, он предлагает им отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

Фото: © кадр из сериала «Аутсорс»

Первая смертная казнь проходит по плану, сотрудники тюрьмы получают большие деньги. А затем, в поисках нового исполнителя казни, планы рушатся. Коллеги расходятся во мнении, кто имеет право убивать преступников и разногласия становятся началом страшных событий в судьбе каждого из героев.

«Золотое дно»

Драма, 2024 год, восемь серий

В ролях: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин

Где смотреть: Иви, START

По сюжету владелец крупного строительного холдинга Алексей Градов ссорится с бывшим чиновником и бизнес-партнером, который просит взять его в долю. У Градова большая семья из бывшей и нынешней жены и несколько детей от двух браков. Внезапно герой умирает, не успев урегулировать конфликт с бизнес-партнером.

Фото: © кадр из сериала «Золотое дно»

Наследники Градова вступают в борьбу за владение холдингом, параллельно решая, как уничтожить их общего врага. Эту войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел.

В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына и отлично знает, как устроен бизнес. Она оказывается единственной, кто точно знает, как решить все проблемы.