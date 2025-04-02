Адам Кадыров стал куратором МВД по Чечне

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, возглавляющий отдел обеспечения безопасности отца, стал куратором регионального МВД.

Адам Кадыров назначен куратором МВД Чечни по поручению главы республики, сообщается в сюжете «Вести Чеченской Республики». Официально о новой должности Кадырова не объявляли.

Телеканал показал кадры торжественного совещания МВД Чечни. В новой должности сын главы Чечни представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции за мужество и героизм.

Адам Кадыров стал широко известен два года назад после общественного резонанса в связи с избиением сжегшего Коран Никиты Журавеля. Рамзан Кадыров неоднократно выражал гордость за этот поступок сына — «героя всех мусульман».

Должность начальника службы безопасности главы Чечни Адам занял в ноябре 2023 года, когда ему было 15 лет, за месяц до этого ему присвоили звание Героя Чеченской республики. Всего у сына Кадырова более 10 наград.

Адам уже курирует Российский университет спецназа имени Владимира Путина и батальона имени шейха Мансура, также является членом Арабского арбитражного суда.