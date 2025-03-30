Гидрометцентр пообещал морозы в ряде регионов Сибири

Морозная погода с температурой воздуха на семь градусов ниже нормы прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В некоторых регионах еще держится зима, в субботу в Иркутской области температура было на семь градусов ниже нормы, морозы доходят до 25 градусов, сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, «в Бурятии и Забайкалье температура в ближайшие дни будет на семь-восемь градусов ниже нормы, морозы могут достигать 23-28 градусов».

«Но уже с апреля будет другая ситуация, в регионах Сибири температура будет выше нормы на 7 градусов», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России.