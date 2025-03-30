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Как справиться с весенней хандрой

Источник:
«Радио 1»
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Наступление тепла радует не всех, многие после зимы испытывают усталость, апатию и грусть. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как побороть весеннюю хандру.

Весной перестраивается природа, а вместе с ней и человеческий организм, отметила эксперт в беседе на «Радио 1». «На эту перестройку нужно время. Весенний авитаминоз тоже на нас влияет. Последний длительный отдых был в Новый год, прошло уже больше двух месяцев, и это тоже на нас влияет: усталость», — объяснила Сальникова.

Психолог перечислила несколько правил, которые помогут пережить весеннюю хандру:

разрешить себе пройти перестройку так, как этого требует организм: если нужно спать больше — спите, если не хотите ходить по встречам с друзьями — посидите дома. Не обязательно быть активными и продуктивными, сейчас происходят естественные процессы;

не ругать себя за усталость и лень: разрешите себе прожить хандру. Она как болезнь, надо дать себе время на выход из этого состояния. Мы не супергерои, которые должны постоянно быть улыбчивыми, продуктивными и позитивными, у нас бывают затяжные не конструктивные состояния — это характеристика здоровой психики.

не переоценивать значимость негативных состояний: клиническая депрессия — это если у вас негативные состояния, бессонница, усталость, недовольство жизнью длятся больше двух месяцев. Если же вы это испытываете периодически, то с вами все в порядке, вы просто погрустили.

По словам Сальниковой, если состояние хандры длится долго (больше двух месяцев), то нужно обратиться к специалисту.

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Отношения #Психо #Здоровье
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