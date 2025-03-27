Росавиация одобрила запуск в серию лайнера МC‑21

Росавиация одобрила компании «Яковлев» запуск в серийное производство среднемагистральных пассажирских лайнеров МC-21, сообщила пресс-служба ведомства.

«Яковлев» получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации. «В разделе "Перечень разрешенных работ", помимо ближнемагистрального Superjet 100, теперь указан среднемагистральный самолет МС-21», — сказано в сообщении.

Росавиация также одобрила «Яковлеву» производство комплектующих изделий для МС-21.

Ранее гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха сообщил, что первый опытный образец импортозамещенного МС-21 полностью изготовлен и собран.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). С 2029 года объем производства МС-21 на Иркутском авиационном заводе должен составить 72 единицы в год.