Опытный образец пассажирского лайнера Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров и высоты 3 тысячи метров. Полетное задание выполнено в полном объеме. ПД-8 показали стабильную работу — в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах, отметили в пресс-службе.

«Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года Superjet приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это "сердце" самолета», — сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В рамках работ по импортозамещению Superjet заменяется порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Также самолет получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий.