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Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в Сибири

Источник:
ТАСС
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Опасные явления погоды в ближайшие дни ожидаются в ряде сибирских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 метро в секунду. В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — сказал ТАСС Вильфанд.

В Кемеровской области, Туве и Хакасии ожидаются снег, метель, ветер более 20 метров в секунду, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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Жизнь #Погода #Иркутск #Забайкалье #Бурятия #Кузбасс
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