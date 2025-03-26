Опасные явления погоды в ближайшие дни ожидаются в ряде сибирских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 метро в секунду. В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — сказал ТАСС Вильфанд.

В Кемеровской области, Туве и Хакасии ожидаются снег, метель, ветер более 20 метров в секунду, добавил научный руководитель Гидрометцентра.