Соединенные Штаты хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, но сроки могут измениться, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, которое в этом году является Пасхой как в Западной, так и в Православной церквях, но признает, что сроки могут сместиться», — рассказали собеседники агентства.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф накануне назвал ключевой проблемой украинского урегулирования статус новых регионов России: Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением», — отметил Уиткофф.

Россия в рамках разрешения конфликта на Украине потребует железобетонных гарантий безопасности, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.