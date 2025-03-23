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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о примерной дате достижения перемирия на Украине

Источник:
Bloomberg
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Соединенные Штаты хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, но сроки могут измениться, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, которое в этом году является Пасхой как в Западной, так и в Православной церквях, но признает, что сроки могут сместиться», — рассказали собеседники агентства.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф накануне назвал ключевой проблемой украинского урегулирования статус новых регионов России: Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

«Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением», — отметил Уиткофф.

Россия в рамках разрешения конфликта на Украине потребует железобетонных гарантий безопасности, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Тема: Военная операция на Украине
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