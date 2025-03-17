Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине

Россия в рамках разрешения конфликта на Украине потребует, чтобы частью будущего соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса», — сказал Грушко в интервью «Известиям».

В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы исключали дальнейшее расширение альянса, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности блока на Украине.

Москва также заявила о необходимости официально отказаться от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о возможности членства Киева и Тбилиси. По итогам переговоров с США в 2022 году Россия этих гарантий не получила.

«До тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, мы будем исходить из наличия существенных угроз для России с Запада», — отметил замминистра.