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Россияне назвали комфортный размер пенсии

Источник:
«Банки.ру»
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Жители России считают комфортным размер пенсии в 60-100 тысяч рублей, показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Банки.ру».

Как показал опрос, чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать. 82% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным — от 100 тысяч рублей (72%).

Участники с наименьшим доходом чаще соглашаются на меньшую пенсию: среди них 28% с доходом до 30 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии 26-35 тысяч рублей, а комфортным — 61-100 тысяч рублей (38%).

При этом респонденты с небольшим доходом готовы согласиться на любую из предложенных пенсий — большую или маленькую, а респонденты с высокими доходами ожидают только большую пенсию.

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Экономика #Деньги #Общество
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