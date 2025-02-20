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Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Источник:
Sibnet.ru
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Социальные пенсии проиндексируются с 1 апреля на 14,75%, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек», — приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда.

Министр отметил, что на эту индексацию в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

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