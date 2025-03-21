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Google представил нейросетевого ученого

Источник:
Sibnet.ru
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Google разработал модель искусственного интеллекта, предназначенную для совместной работы с учеными, сообщила компания в официальном блоге.

Система, которая базируется на Gemini 2.0, разрабатывалась с учетом особенностей научного метода. Она способна генерировать гипотезы, анализировать данные и разрабатывать экспериментальные планы, отмечается в сообщении.

Ученые могут взаимодействовать с системой, предоставляя собственные идеи или комментируя сгенерированные результаты. Искусственный интеллект использует поиск в Сети и специализированные модели для проверки гипотез.

Для оценки качества работы модели используется специализированный рейтинг Эло. Он показал, что в процессе работы искусственный интеллект повышает свой уровень, что говорит об эффективности его самообучения.

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