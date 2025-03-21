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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первый пистолет-сеткомет против дронов создали в России

Источник:
ТАСС
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Первый российский ручной сеткомет в форме пистолета против FPV-дронов пройдет испытания в зоне специальной военной операции, сообщила компания-разработчик «КПБ Полет».

«Сеткомет предназначен для нейтрализации FPV-дронов. Он создан на основе сеткомета нашей разработки, применяющегося с помощью дронов, и адаптирован под ручные задачи. Для удобства изделие оснащено пистолетной ручкой», — рассказали ТАСС в компании.

Дальность работы сеткомета — от 5 до 15 метров. «Это первый ручной сеткомет против дронов, созданный в России», — отметили в «КБП Полет».

Через неделю ручной сеткомет будет продемонстрирован в зоне СВО специалистам Вооруженных сил РФ, далее в зону спецоперации будет направлена первая партия изделий на апробацию.

По словам представителя компании-разработчика, сейчас идет работа над увеличением площади покрытия сеткометом, чтобы довести ее до 25 квадратных метров.

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