Концерн «Калашников» представил новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона».

Опыт противодействия беспилотникам, полученный в ходе спецоперации, «навел нас идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям», — отметил генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

ЗРК «Крона» предназначен для прикрытия важных объектов. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса, сообщила пресс-служба «Калашникова».

В состав комплекса входят средства обнаружения и управления, автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в одну систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.