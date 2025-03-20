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Представлен противодроновый зенитный ракетный комплекс «Крона»

Источник:
Sibnet.ru
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Зенитный ракетный комплекс «Крона»
Зенитный ракетный комплекс «Крона»
Фото: © Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» представил новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона».

Опыт противодействия беспилотникам, полученный в ходе спецоперации, «навел нас идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям», — отметил генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

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ЗРК «Крона» предназначен для прикрытия важных объектов. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса, сообщила пресс-служба «Калашникова».

В состав комплекса входят средства обнаружения и управления, автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в одну систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

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Оборона #Оружие #Техника
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