Эксперты прочат революцию в боевой авиации. По их мнению, искусственный разум скоро превзойдет пилотов и заменит людей. С ними не согласен шеф-пилот ОКБ Сухого, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Он уверен, что летчики и ИИ будут работать сообща.

В Соединенных Штатах устроили любопытный эксперимент. На симуляторе истребителя F-16 провели пять воздушных боев между искусственным интеллектом и опытным пилотом. ИИ выиграл вчистую. После этого эксперты заговорили о том, что нейросетевые алгоритмы уже на этом уровне развития могут эффективнее человека управлять боевым самолетом.

«Скажу, что это неплохо. Когда развитие беспилотников достигнет уровня, при котором они смогут, допустим, в ближнем воздушном бою показать свои преимущества, это вообще будет здорово. Что помешает послать группу прикрытия от атак истребителя в виде беспилотников?..», — сказал Богдан в интервью «Российской газете».

Он привел в пример сотрудников ДПС, которые несли службу и в мороз, и в жару. А потом их заменили камеры видеонаблюдения. «Конечно, у кого-то хлеб забирают, но задачи-то решаются. Лично я к этому отношусь так: если задачи решаются более эффективно, то почему нет? А то, что кто-то при этом останется безработным, — убежден, что работы хватит всем», — считает летчик-испытатель.

Самые опасные задания — беспилотникам

«Там, где надо будет принимать интеллектуальные решения, летный состав все равно будет присутствовать — одно другому не мешает. Тактика начнет предусматривать совместные боевые порядки пилотируемых и беспилотных систем, где роль беспилотных — от расчистки воздушного пространства до разведки и обозначения цели, прикрытие от атак истребителей ударных групп», — пояснил Богдан.

Самые серьезные, опасные направления могут закрывать именно беспилотными летательными аппаратами. Но, по мнению эксперта, переходный процесс будет длительным.

«Взять тот же Су-27, который создали в 1970-х. Самолет следующего поколения подняли через 35 лет. У американцев сейчас "самым свежим" F-15 — по 35 лет. Те самолеты, которые создаются сейчас, эти платформы будут летать еще долго. На базе Су-57, думаю, лет 50», — полагает шеф-пилот ОКБ Сухого.

«Было бы плохо, если бы директивно приказали: пилотируемую авиацию закрываем, переходим на беспилотники. Такое уже было в истории, когда авиацию сократили и вместо самолетов стали делать ракеты. Сейчас никто ничего закрывать не собирается», — уверен Богдан.

Симбиоз человека и машины

Истребители четвертого и пятого поколений и так имеют авионику с элементами искусственного интеллекта. Современная боевая авиация — уже давно симбиоз машины и человека. Благодаря этому летчики могут летать на запредельных режимах пилотирования. При этом выросла безопасность полетов.

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«Летчику не надо выдерживать закон управления по углу атаки, по перегрузке — самолет сам ограничит эту перегрузку. Летчику уже не надо уделять большое внимание пилотированию. У него много других задач. На индикаторах выведена информация для применения разных видов оружия, надо что-то включить, наложить маркер на цель», — сказал шеф-пилот Сухого.

По его словам, на самолетах предыдущих поколений, если превысить допустимый угол атаки, они срывались в штопор. «И дальше ты пять километров при лучшем исходе будешь его выводить, и хорошо, если в конце концов сможешь вывести. А если современный самолет потерял скорость и падает, ты ручку опустил, обороты добавил — и он снова управляется. Все создано в угоду тому, чтобы ты выполнял боевые задачи», — заключил Богдан.