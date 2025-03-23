НАТО нечего противопоставить российскому истребителю Су-35С, главным козырем которого является сверхманевренность, считает старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Для западных наблюдателей стало неприятной неожиданностью, что подаренные Украине истребители F-16 оказались неэффективны против российских Су-35. Представитель украинских ВВС откровенно признал, что F-16 "устарели" и "не могут противостоять" российскому боевому самолету поколения " 4++"», — пишет Вайхерт.

По его словам, преимущество Су-35С в бою — его сверхманевренность. Один бывший командующий НАТО сказал, что хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, обнаружив Су-35С, скорее всего, уклонится от боя, из которого у него мало шансов выйти победителем.

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Пакет вооружений Су-35С впечатляет, отметил Вайхерт. Он, в частности, может нести четыре ракеты Р-37М с 60-килограммовой боеголовкой. Эти ракеты достигают ошеломляющей скорости в шесть Махов и поражают цели на расстоянии до 400 километров.

«Возможно, будет нелишним посмотреть свежие ролики с линии фронта под Курском, где развернулись самые ожесточенные бои. На них хорошо видно, насколько эффективен Су-35 против украинцев на земле», — заключил Вайхерт.