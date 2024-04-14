Советский истребитель МиГ-21 поступил на вооружение еще в 1955 году, но до сих пор служит в некоторых странах. За простоту, надежность и эффективность его прозвали «летающим автоматом Калашникова».

Этот сверхзвуковой истребитель нес службу более чем в 50 странах и стал самым распространенным боевым самолетом. Несмотря на «простоту, МиГ-21 оказался крайне эффективным, особенно в ходе войны во Вьетнаме, где зарекомендовал себя грозным противником американских летчиков», — пишет аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт.

По его словам, маневренность и скороподъемность снискали ему особое уважение. «Долговечность и эффективность самолета, даже при технологическом превосходстве противника, лишь подчеркивают его выдающуюся роль в истории военной авиации», — отметил эксперт.

Дуг Ричардсон в своей книге «Восход Красной звезды» приводит слова западного летчика-испытателя, летавшего на этом истребителе. Тот утверждает, что «на войне поставил бы исключительно на МиГ-21».

ВВС Индии до сих пор эксплуатируют эту машину. В 2019 году индийский МиГ-21 в бою уничтожил гораздо более современный пакистанский истребитель F-16. «Этот самолет не вызывает ничего кроме уважения и восхищения», — заключил Вейрхарт.