НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest

Источник:
The National Interest
1316 0
Истребитель МиГ-21БИС ВВС Болгарии
Истребитель МиГ-21БИС ВВС Болгарии
Фото: clipperarctic / CC BY-SA 2.0

Советский истребитель МиГ-21 поступил на вооружение еще в 1955 году, но до сих пор служит в некоторых странах. За простоту, надежность и эффективность его прозвали «летающим автоматом Калашникова».

Этот сверхзвуковой истребитель нес службу более чем в 50 странах и стал самым распространенным боевым самолетом. Несмотря на «простоту, МиГ-21 оказался крайне эффективным, особенно в ходе войны во Вьетнаме, где зарекомендовал себя грозным противником американских летчиков», — пишет аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт.

По его словам, маневренность и скороподъемность снискали ему особое уважение. «Долговечность и эффективность самолета, даже при технологическом превосходстве противника, лишь подчеркивают его выдающуюся роль в истории военной авиации», — отметил эксперт.

Дуг Ричардсон в своей книге «Восход Красной звезды» приводит слова западного летчика-испытателя, летавшего на этом истребителе. Тот утверждает, что «на войне поставил бы исключительно на МиГ-21».

ВВС Индии до сих пор эксплуатируют эту машину. В 2019 году индийский МиГ-21 в бою уничтожил гораздо более современный пакистанский истребитель F-16. «Этот самолет не вызывает ничего кроме уважения и восхищения», — заключил Вейрхарт.

Еще по теме
Польский эксперт рассказал о самом эффективном оружии России
Россия запустила способную уничтожить целый город ракету
Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ
ВСУ применили химическое оружие
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Объявлена дата выхода World of Warcraft: Cataclysm Classic
ВСУ применили химическое оружие
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Летняя резина: когда и как переобуваться
Самое обсуждаемое
52
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
34
Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений
34
ВСУ применили химическое оружие
30
Лукашенко раскрыл отношение Путина к украинцам
29
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно