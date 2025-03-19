НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ атаковали энергообъект после решения о прекращении огня

Источник:
Sibnet.ru
514 1

Украина тремя дронами атаковала энергетический объект на Кубани после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, заявило Минобороны России

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в станице Кавказской произошло возгорание на нефтебазе. Площадь пожара достигла 1,7 тысячи квадратных метров.

«Через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА <…> по объекту энергетической инфраструктуры», — сказано в заявлении Минобороны.

Президент России по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — уточнили в Кремле.


Тема: Военная операция на Украине
Минобороны после приказа Путина сбило атаковавшие Украину дроны
Белый дом анонсировал новые переговоры России и США
Путин согласился на частичное прекращение огня
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
смотреть все
ЧП #Происшествия #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Обсуждение (1)
Картина дня
Минобороны после приказа Путина сбило атаковавшие Украину дроны
ВСУ атаковали энергообъект после решения о прекращении огня
Белый дом анонсировал новые переговоры России и США
Цены на золото подскочили до рекордного уровня
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное