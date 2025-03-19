ВСУ атаковали энергообъект после решения о прекращении огня

Украина тремя дронами атаковала энергетический объект на Кубани после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, заявило Минобороны России

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в станице Кавказской произошло возгорание на нефтебазе. Площадь пожара достигла 1,7 тысячи квадратных метров.

«Через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА <…> по объекту энергетической инфраструктуры», — сказано в заявлении Минобороны.

Президент России по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — уточнили в Кремле.



