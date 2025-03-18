Трамп заявил о большой важности предстоящего разговора с Путиным

Предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным станет крайне важным, переговоры о мире на Украине достигли очень важной стадии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы подходим к критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения. «Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения. И это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор», — добавил Трамп.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Соединенные Штаты предложили Украине пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.