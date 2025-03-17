США предложили Украине отказаться от территорий

Соединенные Штаты предложили Украине пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — приводит РБК слова Уолтца, сказанные им в интервью ABC News. Речь идет об утраченных Киевом в ходе конфликта с Россией территориях.

На уточняющий вопрос о том, отдадут ли России Крым и Донбасс, Уолтц сказал: «Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. И мы также должны говорить о реальности ситуации на местах»,— сказал помощник президента.

По его словам, стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую.

Уолтц также отметил, что членство Украины в НАТО не поддерживают США и ряд других стран. «Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно», — сказал он.