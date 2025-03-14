Раскрыта реальная аудитория сайтов знакомств

Зрелые люди, а не молодежь, вопреки распространенному мнению, составляют основную часть аудитории дейтинг-сервисов, следует из исследования аналитиков компании Platforma.

Поколение X — люди в возрасте 35–44 лет — составляют большую часть (34%) пользователей сайтов-знакомств. Второе место (27%) занимают россияне в возрасте 45–54 лет, приводят «Известия» результаты исследования.

Лишь 18% миллениалов (25–34 года) являются пользователями приложений для знакомств, а люди от 18 до 24 лет (поколение Z) составляют только 2% от всей аудитории.

Среди россиян, пользующихся дейтинг-сервисами, больше мужчин — их 60%, женщин, соответственно, 40%.

Причем молодые мужчины в возрасте от 18 до 27 лет в основном заинтересованы в легком флирте, в то время как женщины от 18 до 38 лет больше ориентированы на серьезные отношения.

Россияне старше 50 лет чаще всего ищут партнеров для путешествий, хобби или совместных занятий спортом.