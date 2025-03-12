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Резкое потепление на 25 градусов придет в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Повышение температуры на 25 градусов произойдет в регионах Сибири к концу недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К концу недели будет очень сильная адвекция тепла с запада», — сказал Вильфанд ТАСС.

В пятницу, субботу и воскресенье температура ночью в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях составит минус 1-6, днем — от 0 до плюс 3 градусов. В целом станет теплее на 25 градусов.

В среду и четверг на юго-западе Сибирского федерального округа повсеместно температура будет на 6-9 градусов ниже нормы, а в Томской области — на 12.

В Новосибирской, Омской, Кемеровской областях температура опустится до минус 25-30 градусов, а в Томской области — до минус 33.

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