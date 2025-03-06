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Идеальный букет: как выбрать цветы на 8 Марта

Источник:
Sibnet.ru
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Красивый букет — главный атрибут Международного женского дня. Однако выбор цветов на 8 Марта требует внимания, важно учесть характер отношений, символизм и личные предпочтения. Разбираемся в деталях.
Цветы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сколько цветов должно быть в букете

При выборе размера букета следует учитывать собственные финансовые возможности. Однако стоит помнить, что дарить одиночный цветок на 8 марта не принято — этот вариант больше подходит для скромного свидания.

В российской традиции четное число цветов ассоциируется с трауром, для праздничного повода нужен букет с нечетным количеством.

Минималистичный вариант для коллег или неформального поздравления — букет из трех цветов. Универсальный выбор для подруги, сестры или мамы — букет из пяти или семи цветов. Девять и более цветов — изысканная композиция для любимой женщины.

Что символизирует цвет

Почему монобукет лучше. Флористы считают, что пестрый микс оттенков, особенно при мелких бутонах, всегда проигрывает в эффектности. Лучше остановиться на «монолитном» букете, в котором все бутоны одного цвета.

Красные цветы символизируют страсть и уважение. Такой букет — оптимальный выбор для любимой женщины. Романтический подтекст подчеркнут красные розы или пионы, которые считаются символом счастливой любви.

Этикет цветов

Белые цветы — символ чистоты, невинности и элегантности. Отличный вариант для практичного подарка маме, бабушке или сестре. Акцент на теплые семейные чувства передадут беспроигрышные тюльпаны, нарциссы или универсальные хризантемы.

Желтые цветы не подходят для романтических букетов, так как суеверия связывают их с изменой и расставанием. Зато они хорошо символизируют дружбу — лучший выбор для коллеги или подруги. Можно остановиться на мимозе или герберах — они яркие, но без любовного подтекста.

Чем удивить вместо роз и тюльпанов

Если хочется выйти за рамки привычного, стоит обратить на экзотические букеты. Например, можно собрать полевую композицию из ромашек и васильков. Необычно будет выглядеть букет из суккулентов и сухоцветов — бессмертника или эхеверии.

Необычным и экологичным решением станут горшечные растения — орхидеи, цикламены, гиацинты, фиалки. Хорошим тоном считается дарение растений с полураспустившимися бутонами. Их дополнительное преимущество — долговечность, такой цветок будет напоминать о чувствах несколько лет.

Букеты могут быть не только цветочные — можно купить красочную композицию из сухофруктов, орехов или сладостей. Более того, такой вкусный подарок можно легко собрать собственными силами.

Какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

Особых ограничений при выборе праздничного букета нет, однако не стоит включать в композицию красные гвоздики — эти цветы в России считаются символом печали и скорби. Традиционно эти цветы дарят ветеранам и возлагают у мемориалов.

Совершенно неуместным на празднике будет выглядеть букет из искусственных цветов — недаром такие композиции в основном привозят на кладбище. Такой подарок гарантировано расстроит женщину.

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