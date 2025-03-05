Беспилотный Maserati MC20 побил рекорд скорости. ВИДЕО

Беспилотный суперкар Maserati MC20 установил новый рекорд скорости для автономных машин. Автомобиль под управлением ИИ сумел разогнаться до 318 километров в час, сообщили организаторы гонок Indy Autonomous Challenge.

Maserati MC20, разработанный с участием специалистов Миланского политехнического университета и Indy Autonomous Challenge, побил рекорд гоночного авто IAC AV-21, который в апреле 2022 года достиг скорости в 309 километров в час.

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Максимальная скорость Maserati MC20 составляет 325 километров в час. Это значит, что искусственный интеллект вплотную приблизился к пределу возможностей спорткара, немного не дотянув до абсолютного максимума.

Разработчики отметили, что испытание подвергло стресс-тестированию алгоритмы ИИ, которые лежат в основе автономной системы вождения. В итоге они успешно справились с экстремальными скоростями.