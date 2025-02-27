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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия США протестирует «компьютерную одежду»

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи из MIT разработали компьютер на основе волокон, который можно встроить в текстильные ткани для отслеживания деятельности организма. Инновационную одежду протестируют на американских военных.

«Волоконный компьютер» содержит в каждом эластичном волокне основные вычислительные компоненты: датчики, память, микроконтроллер, аккумулятор, Bluetooth и оптические модули связи, уточнили разработчики в комментарии порталу Interestingengineering.com.

Такое устройство может каждую секунду регистрировать множество данных, которые поступают в виде тепла, звука, света, биохимических веществ и электрических потенциалов от человеческого тела. При этом они несут информацию о деятельности, эмоциях и здоровье своего владельца.

Технологию испытают американские военнослужащие. Инновационную одежду получат участники арктической экспедиции Musk Ox II. Комплекты рубашек будут отслеживать физиологические реакции и предоставлять данные для предотвращения холодовых травм.

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Оборона #Армия #Наука
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Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.