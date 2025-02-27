Армия США протестирует «компьютерную одежду»

Исследователи из MIT разработали компьютер на основе волокон, который можно встроить в текстильные ткани для отслеживания деятельности организма. Инновационную одежду протестируют на американских военных.

«Волоконный компьютер» содержит в каждом эластичном волокне основные вычислительные компоненты: датчики, память, микроконтроллер, аккумулятор, Bluetooth и оптические модули связи, уточнили разработчики в комментарии порталу Interestingengineering.com.

Такое устройство может каждую секунду регистрировать множество данных, которые поступают в виде тепла, звука, света, биохимических веществ и электрических потенциалов от человеческого тела. При этом они несут информацию о деятельности, эмоциях и здоровье своего владельца.

Технологию испытают американские военнослужащие. Инновационную одежду получат участники арктической экспедиции Musk Ox II. Комплекты рубашек будут отслеживать физиологические реакции и предоставлять данные для предотвращения холодовых травм.