НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Как заемщики обманывают банки ради кредитов

Источник:
Sibnet.ru
151 0

Заемщики ради одобрения кредита зачастую идут на обман. Самые популярные методы —  указание работы в госорганах и завышение доходов, рассказал гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

Чаще всего заемщики в онлайн-заявках на кредит завышают доход, уточнил Пономарев в интервью РИА Новости. Банки в случае подозрений сравнивают заявленный доход и среднюю зарплату в регионе проживания заемщика. Например, заявка на кредитный миллион может быть проигнорирована, если средний доход в регионе составляет 50 тысяч рублей.

Также часто клиенты отправляют недостоверные сведения о работе — указывают, что работают в госорганах, силовых структурах, юридической или финансовой сфере. Так как бытует мнение, что, что представители этих профессий получают кредиты легче и реже сталкиваются с взысканием долгов.

«Это заблуждение. Связь между профессией и одобрением кредита обусловлена статистически меньшей вероятностью дефолта у представителей этих профессий. Банки оценивают прежде всего кредитную историю и долговую нагрузку заемщика, а не его профессию», — подчеркнул Пономарев.

Как работают облигации

Эксперт порекомендовал заемщикам не прибегать к обману, а сосредоточиться на улучшении своей кредитной истории. Только отсутствие долгов и своевременные платежи повысят шансы на одобрение кредита.

Еще по теме
Что такое кредитный потребительский кооператив
Покупку новых долларов обложили комиссией
Адвокат раскритиковал новый закон о кибербезопасности
Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля
смотреть все
Экономика #Деньги #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
От Масленицы до Пасхи: календарь православных праздников
Украина отказала США в возвращении $500 млрд
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль рассказал о широком поле для сотрудничества России и США
Российская ракета устроила фейерверк на позициях ВСУ. ВИДЕО
Путин поздравил бойцов Сил специальных операций
Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.