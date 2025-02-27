Как заемщики обманывают банки ради кредитов

Заемщики ради одобрения кредита зачастую идут на обман. Самые популярные методы — указание работы в госорганах и завышение доходов, рассказал гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

Чаще всего заемщики в онлайн-заявках на кредит завышают доход, уточнил Пономарев в интервью РИА Новости. Банки в случае подозрений сравнивают заявленный доход и среднюю зарплату в регионе проживания заемщика. Например, заявка на кредитный миллион может быть проигнорирована, если средний доход в регионе составляет 50 тысяч рублей.

Также часто клиенты отправляют недостоверные сведения о работе — указывают, что работают в госорганах, силовых структурах, юридической или финансовой сфере. Так как бытует мнение, что, что представители этих профессий получают кредиты легче и реже сталкиваются с взысканием долгов.

«Это заблуждение. Связь между профессией и одобрением кредита обусловлена статистически меньшей вероятностью дефолта у представителей этих профессий. Банки оценивают прежде всего кредитную историю и долговую нагрузку заемщика, а не его профессию», — подчеркнул Пономарев.

Эксперт порекомендовал заемщикам не прибегать к обману, а сосредоточиться на улучшении своей кредитной истории. Только отсутствие долгов и своевременные платежи повысят шансы на одобрение кредита.