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Проект самолета «Байкал» закроют из‑за «драматических ошибок»

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет «Байкал»
Фото: © УЗГА «Байкал»

Проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть закрыт, это связано с конструктивными проблемами самолета, сообщили источники.

ЛМС-901 «Байкал» — это турбовинтовой однодвигательный самолет, который создает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) на замену Ан-2. Крейсерская скорость самолета достигает 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров. Поставки авиакомпаниям должны были начаться в 2026 году.

При проектировании самолета был допущен ряд «драматических ошибок, которые окончательно вскрылись только сейчас», об этом сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к Минпромторгу.

«Самолет фактически нужно собирать заново», — заявил он газете.

По словам других источников «Ъ», у «Байкала» выявлены проблемы с устойчивостью на малых скоростях, высокими усилиями на штурвале, а также необходимость увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переработки шасси.

На устранение проблем может потребоваться еще до пяти лет. Доработка «Байкала», предположительно, может обойтись в дополнительные 10 миллиардов рублей.

Источники, близкие к предприятию, уверяют, что судьба «Байкала» пока не решена. В качестве альтернативы «Байкалу» рассматривается Ан-2, модернизированный турбовинтовым двигателем ТВД-10Б.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги
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