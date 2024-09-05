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Поставки самолета «Байкал» сдвинут на год

Источник:
Sibnet.ru
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ЛМС-901 «Байкал»
Фото: © УЗГА

Поставки самолета «Байкал», который должен заменить Ан-2, авиакомпаниям сдвигаются с 2025 на 2026 год, это связано с импортозамещением двигателя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров объяснил, что в 2019 были другие обстоятельства и расчет на иностранные двигатель и винт.

«В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Он добавил, что на 2026 год намечена сертификация самого самолета, тогда же начнутся его поставки авиакомпаниям.

Президент Владимир Путин потребовал от чиновников дать разъяснения в связи с постоянным переносом сроков создания российского регионального самолета.

«Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот, (вице-премьер РФ) Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета. Я прошу коллег сегодня подробно рассказать, как реализуются соответствующие планы проекта», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока, которое проводилось в среду.

ЛМС-901 «Байкал» — это турбовинтовой однодвигательный самолет на замену Ан-2. Крейсерская скорость самолета достигает 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров. Его строит Уральский завод гражданской авиации. Стоимость одной единицы (на 2022 год) составляла от 120 до 200 миллионов рублей.

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