СК завел дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к проживающим в Абхазии гражданам России разных национальностей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей, сказала представитель СК РФ.

«Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды», — уточнила Петренко.

В Главном следственном управлении СК РФ по данным фактам возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.