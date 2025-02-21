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СК завел дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к проживающим в Абхазии гражданам России разных национальностей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей, сказала представитель СК РФ.

«Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды», — уточнила Петренко.

В Главном следственном управлении СК РФ по данным фактам возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Мир
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