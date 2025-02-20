Представлен вид аэропорта в Шерегеше. ФОТО

Институт «Аэропроект» по заказу «Новапорт Холдинг» разработал проект дизайна аэропорта Шерегеш, подчеркивающий горный рельеф местности, сообщила Росавиация.

Облик здания разработал главный архитектор «Аэропроекта» Андрей Беляев. Архитектура внешнего облика аэровокзала обусловлена его местоположением и композиционным диалогом с горным ландшафтом.

Для облицовки стен и козырька терминала будет использоваться линеарная панель с текстурой деревянной доски, которая является одним из материалов дизайн-кода здания. Дерево олицетворяет красоту и богатство лесов Кемеровской области, рассказали в «Новапорте».

В аэровокзале предусмотрели залы ожидания, кафе, магазины и другие общественные зоны.

Сейчас специалисты «Аэропроекта» ведут проработку архитектурно-планировочных решений с учетом сейсмических и метеоусловий, толщины снежного покрова, сложных гидрогеологических условий местности.

Строить ВПП и аэродромную инфраструктуру планируют за счет федерального бюджета, подъездную дорогу и инженерные коммуникации — за счет регионального, здание — на деньги инвестора. Окончание работ наметили к 2028 году.

Аэропорт в Шерегеше сможет принимать российские лайнеры Superjet 100, МС-21, Ту-204, а также Boeing-737-800 и Airbus A320.