Горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе считается главным местом активного зимнего отдыха в Сибири, но в последние годы у него появился конкурент — «Манжерок» в Горном Алтае, который должен стать «лучшим в мире». Что сейчас предлагают территории и какие у них планы по развитию?

Горнолыжный курорт «Шерегеш» расположен на юге Кемеровской области, в Горной Шории, в пяти километрах от одноименного поселка. Развитие горнолыжки началось в 2000-х годах, важную роль сыграло строительство автомобильной дороги до Таштагола. Хотя первый подъемник на гору Зеленую построили к Спартакиаде народов РСФСР в 1981 году.

Горнолыжный курорт «Манжерок» построен у одноименного села и озера, находящихся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Первая канатная дорога была запущена в 2010 году. С 2018 года территорию активно развивает Сбербанк.

Пока «Шерегеш» значительно превосходит «Манжерок» по числу туристов: в зимний сезон 2023-2024 годов там отдохнули около 2,5 миллиона человек против 210 тысяч человек. Но скоро все может измениться...

Шерегеш

Лыжники и сноубордисты катаются с гор Зеленая, Мустаг, Асыр и Утуя. Курорт поделен на сектора: действующие A, B, E, F и перспективные C и D.

«Шерегеш» привлекает уникальным естественным снегом — пухляком. Легким и пушистым он получается из-за низкой влажности.

В сезоне 2024-2025 годов в «Шерегеше» насчитывается три гондольных подъемника, 11 кресельных, один гондольно-кресельный, семь бугелей, два траволатора и один беби-лифт. Они обслуживают почти 60 километров трасс и 10 участков фрирафда.

Туристская инфраструктура в «Шерегеше» включает в себя 93 гостиницы, 77 ресторанов, кафе и баров, 50 спа- и банных комплексов, 30 пунктов проката, 21 инструкторскую школу, 20 открытых бассейнов, 16 автостоянок.

Также есть тюбинг, сноуборд-парк, хаски-парк, ферма оленей. Новинкой сезона 2024-2025 стала ферма альпак.

По данным 2ГИС, в сезоне 2024-2025 сутки в «Шерегеше» обойдутся в 19 645 рублей — это средняя сумма за проживание, еду, аренду инвентаря и катание.

Какие планы

В стратегии развития «Шерегеша» до 2035 года обозначены девять инвестиционных проектов общей стоимостью 172 миллиард рублей. Эти деньги планируется вложить в создание спортивно-туристического комплекса в секторе В, в комплексное развитие незастроенной территории, в строительство гостиниц и туристического центра, жилых домов.

Также в стратегии указывается необходимость строительства аэропорта Шерегеш, общая стоимость которого, включая строительство подъездной дороги, оценивается в 34 миллиарда рублей, и реконструкция аэропорта Новокузнецк.

Манжерок

Гости «Манжерока» катаются по горе Малая Синюха. Особенность курорта — это именно трассовое катание, безопасные пути огорожены по бокам сеткой. Если естественного снега мало, подключают искусственное оснежнение, поэтому трассы жесткие.

В сезоне 2024-2025 годов в «Манжероке» работают один гондольный и четыре кресельных подъемника, траволатор и беби-лифт. Общая протяженность трасс — 50 километров.

Также на курорте есть трасса для беговых лыж, мультимедийный каток, родельбан (горные сани) и тюбинг, работают пять точек проката и ски-сервисы.

«Манжерок» предлагает проживание в пятизвездочном отеле с одним из самых больших спа-комплексов в стране, также есть трехзвездочный отель и шале. Вблизи курорта много баз и частников, сдающих жилье. Если не жить не «под горой», то можно добираться на такси.

По подсчетам 2ГИС, сутки отдыха в зимнем сезоне (проживание, еда, аренда инвентаря и катание) стоят 17 350 рублей.

Какие планы

«В ближайшие пять лет номерной фонд будет увеличен до 2,5 тысяч номеров, предполагается строительство музея и многофункционального конгресс-центра. Общая же протяженность горнолыжных трасс достигнет примерно 250 километров», — обозначил планы генеральный директор «Манжерока» Владимир Щербинин в интервью «Коммерсанту».

«Надеюсь, что пока Европа закрыта, мы слово "Куршевель" поменяем на "Манжерок". И к нам будут все ездить. Там действительно уже очень комфортно, а будет просто сверхкомфортно», — пообещал Сбербанка Герман Греф.